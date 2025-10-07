（9月27日）九州大5―0佐賀大福岡大3―0西南大久留米大2―1福教大（9月28日）西南大5―4福岡大久留米大5―4福教大佐賀大2―1九州大（10月5日）西南大2―1久留米大福岡大3―0佐賀大福教大3―0九州大