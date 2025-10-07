県とJR美祢線の沿線3市は7日付けで、美祢線のBRT＝バス高速輸送システムへの転換に向けた法定協議会を設置しました。美祢線は2023年の大雨災害で全線運休となり、県と3市は2025年8月、鉄道での復旧を断念し、BRTに転換させる方針で一致しています。法定協議会は公共交通の活性化・再生のために地域での主体的な取組みを進めることなどを目的にする「地域公共交通活性化再生法」に基づき設置されるものです。10月20日に第1回会議が