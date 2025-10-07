国土交通省大阪航空局は１０月７日、機体整備で７年間にわたり不適切な処理があったとして、ＪＡＬグループの日本エアコミューター（鹿児島県霧島市）に業務改善勧告を出しました。大阪航空局によりますと、航空機の整備では、機体に不具合がある場合でもただちに修理せずに、応急的な措置を施して本格的な復旧は後日行う「修理持ち越し」という仕組みがあります。しかし、日本エアコミューターでは今年７月、機外のライトの