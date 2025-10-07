自民党の高市総裁は、きょう、新たな執行部を発足させました。「解党的出直し」を掲げるなか、派閥の意向が強く反映された人事に、党内からはさっそく挙党態勢を疑問視する声がでています。自民党の高市総裁はきょう午前、新しい執行部を発足させました。自民党高市早苗 総裁「今の暮らし、未来への不安を何とか希望と夢に変えていきたいなと。そんな思いで一生懸命取り組んでまいりますので、どうか皆様方のご指導、お力添