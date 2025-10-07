MLBナ・リーグ地区シリーズの第2戦が日本時間7日に行われました。ワイルドカードシリーズを勝ち抜いた西地区首位のドジャースが東地区首位のフィリーズに2連勝。投手戦は7回に均衡が破れ、ドジャースが大谷翔平選手のタイムリーヒットを含め、一挙4得点をつかみます。9回にブレーク・トライネン投手が3連打で1点差に追いつかれると、2アウト1・3塁と一本出ればサヨナラ負けも見える試合展開で、佐々木朗希投手が登板。今季のナ・リ