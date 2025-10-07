■台風22号強い台風22号は、さらに発達しながら北上し、9日には非常に強い勢力で伊豆諸島に接近するでしょう。台風の接近に伴い、伊豆諸島では8日から非常に強い風が吹き、9日は、最大瞬間風速65メートルと、一部の家屋が倒壊するおそれもある猛烈な風が吹きそうです。波の高さは11メートルと、猛烈にしけるでしょう。風が強まる前に頑丈な建物に移動し、屋内では窓から離れて過ごすなど、暴風や高波に厳重な警戒が必要です。関東