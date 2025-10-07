ノーベル生理学・医学賞に選ばれた大阪大学の坂口志文特任教授。「研究の同志」と称えた妻とともに会見に臨みました。今年のノーベル生理学・医学賞にアメリカの2人の研究者とともに選ばれた大阪大学の坂口志文特任教授（74）。けさ、キャンパスに出勤した際は、職員らが拍手で出迎えました。坂口特任教授らは、過剰な免疫反応を抑える「制御性T細胞」を発見し、リウマチや1型糖尿病・がん治療などへの応用が期待されています。一