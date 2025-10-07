俳優の長濱ねるさんが、「KIMONOIST（キモノイスト）アワード2025」授賞式に登壇しました。【写真を見る】【長濱ねる】艶やかな着物姿で “きりり” ランウェイ「80歳の祖母に見せたい」「KIMONOIST（読み：キモノイスト）」とは、「着物」が好きな方や似合う方に限らず、新しく進化するこれからの「キモノ」を着ていただきたい方に贈られるアワードです。 長濱さんは、都会的でモード感漂う⾚い花柄の「キモノ」に、赤