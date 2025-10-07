「オールレディース・Ｇ３ＲＢ大宮アルディージャＷＯＭＥＮカップ」（７日、戸田）予選最終日が終了した。実森美祐（２９）＝広島・１１９期・Ａ１＝が、４日目１Ｒを３コースからまくり差し、後半７Ｒはインから手堅く逃げて快勝。１走目の６着から巻き返し、予選６位で準優進出を果たした。今節は中堅の２６号機が相棒だが、２日目にペラを合わせて数字以上の足を引き出した。「回った後の足がいいですね。直線もいいで