日本相撲協会の財団法人設立１００周年を記念した「百周年場所〜古式大相撲と現代大相撲〜」が７日、東京・両国国技館で開催された。天覧相撲の際に行われる「御前掛かり土俵入り」や、国技館開会式など相撲の歴史上、重要な儀式で最高位の力士により行われてきた「三段構え」、１人の横綱に５人の下位力士が次々に挑む「横綱五人掛かり」など普段の巡業では見られない演目が披露された。また、平安時代の宮中行事「相撲節会