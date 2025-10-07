皆藤愛子アナウンサーが７日、自身のＳＮＳを更新。秋コーデを公開した。皆藤アナはインスタグラムに「ゴゴスマ、衣装もすっかり秋です」と記し、衣装ショットをアップ。長袖ブラウスにブラウンのロングスカートをあわせた清楚な秋コーデを披露した。この投稿にファンからは「変わらず可愛らしい」「とっても似合ってて素敵です」「秋ですねー」「あいちゃん超絶可愛い〜」などの声が寄せられている。