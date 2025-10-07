南海トラフ地震を想定し、国が2025年4月から運用している新物資システム「B-PLo」を利用した訓練が県内で初めて行われました。10月7日、高知市の春野総合運動公園で行われた物資配送訓練は、南海トラフ地震の発生を想定し行われたもので、2025年度から新たに導入された物資を管理するシステム「B-PLo」を県内で初めて用いた訓練となりました。「B-PLo」とは物資の備蓄状況を管理し、発災時には国と地方公共団体、民間事業者の間で