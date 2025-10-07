ロンドン序盤はドル買いが優勢、ドル円一時１５０．８３レベル＝ロンドン為替 ロンドン序盤はドル買いが優勢となっている。ドル円は高値を150.83レベルに伸ばしている。８月１日高値150.92レベルおよび心理的水準151.00レベルを視野に入れる動き。ユーロドルは1.1665レベル、ポンドドルは1.3429レベルにそれぞれ安値を広げてきている。 昨日は高市トレードの円売り、仏政局不安のユーロ売りなどがドル