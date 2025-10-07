６日、成都武侯祠博物館のイベント「祈願三国・心灯映祠」で行われた漢服姿の子どもたちによる礼節パフォーマンス。（成都＝新華社配信）【新華社成都10月7日】中国の伝統祝日、中秋節（旧暦8月15日）の6日、四川省成都市の成都武侯祠博物館で三国文化にちなんだイベント「祈願三国・心灯映祠」が開かれ、訪れた人たちが提灯作りや灯籠流しを楽しんだ。提灯づくりは子どもたちが保護者と共に参加し、出来栄えを喜ぶ歓声も時折