東京時間17:58現在 香港ハンセン指数 26957.77（休場） 中国上海総合指数 3882.78（休場） 台湾加権指数 27211.95（+450.89+1.68%） 韓国総合株価指数 3549.21（休場） 豪ＡＳＸ２００指数 8956.80（-24.63-0.27%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 82228.56（+438.44+0.54%） ７日のアジア株は総じて上昇。台湾株は大幅続伸。ナスダックやフィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）の上昇を