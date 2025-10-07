ユーロ圏１０年債利回り格差仏８６、伊８３ｂｐと逆転状態に、仏政局不安で ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:12時点）（%） ドイツ2.734 フランス3.592（+86） イタリア3.565（+83） スペイン3.277（+54） オランダ2.896（+16） ギリシャ3.415（+68） ポルトガル3.136（+40） ベルギー3.301（+57） オーストリア3.038（+30） ア