◇みやざきフェニックスリーグ阪神8―8中日（2025年10月7日サンマリンスタジアム）阪神・前川と原口がポストシーズンへ向けて連日のアピールに成功した。「4番・左翼」で先発出場した前川は初回2死一塁で内角球を左前へ運ぶと、2回2死一塁では右越え適時二塁打。前日6日の韓国ハンファ戦でも初回に先制の適時打を放っており、「昨日よりは、いい打席内容を送れたので良かった。いい形でできているので、継続してやってい