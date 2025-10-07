ノーベル生理学・医学賞に選ばれ、記者会見する大阪大の坂口志文特任教授（右）と妻で研究者の教子さん＝7日午後、大阪府吹田市「面白いデータが出るとわくわくする」。大阪大特任教授の坂口志文さん（74）の妻教子さん（71）は夫婦で臨んだ記者会見で目を輝かせた。自身も研究者の教子さんは、坂口さんとの共著論文も多く、現在も同じ研究室で活動する。互いの関係をそろって「同志」と表現。「1人じゃなくて2人で問題に対処し