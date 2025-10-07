熊本県警は7日、メールサーバーが6日に国外から不正アクセスを受けたと発表した。県警のアカウントのメールが国内外に約12万件送信され、約1万9千件が到達した。これまでに情報流出などの被害は確認されていないとしている。県警は詳しい経緯を確認し、不正アクセス禁止法違反の疑いで捜査を進める。県警によると、不正アクセスがあったのは6日午前4時45分〜午後5時半ごろ。午後5時15分ごろに把握したとしている。