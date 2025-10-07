日本サッカー協会(JFA)は7日、8日に集合してウズベキスタン遠征に臨むU-16日本代表において、横浜F・マリノスユースMF松永翔が怪我のため不参加となり、昌平高DF笠原慶多を追加招集したことを発表した。なお、チームは現地でU-16ウズベキスタン代表と2試合、U-16サウジアラビア代表と1試合、国際親善試合を行う予定となっている。