明日10月8日（水）スタートの日本テレビ系水曜ドラマ（水曜よる10時〜11時放送/初回放送はよる10時〜10時54分）「ESCAPE それは誘拐のはずだった」。初回OA2時間前の明日10月8日（水）よる8時より初回OA直前記者会見を開催。その模様をYouTubeでライブ配信！＜記者会見ライブ配信 URL＞https://www.youtube.com/live/0xRW22aAZh8?si=44GC_tTp82vGpaGk記者会見にはW主演の桜田ひより、佐野勇斗の2人に加え、ファーストサマーウイカ