不二家が2025年4月からスタートした「昭和100年記念 思い出のファッションケーキ」企画の第4弾としてジュニアブランド「メゾ ピアノ」とコラボレート。「メゾ ピアノ」の世界観が楽しめる洋菓子やグッズなどが、2025年10月10日から全国の不二家洋菓子店で販売される。※すべて価格は税込み2025年は昭和100年！不二家が流行スイーツとファッションを振り返る2025年は昭和100年であることから、2025年4月よりスタートした「昭和100