連載水沼貴史×平畠啓史国内外のサッカー中継の解説者として活躍する水沼貴史さんと、日本屈指のサッカーマニアで知られる平畠啓史さんが、サッカー界のホットな話題をしゃべり倒す連載。今回はJ1第33節鹿島アントラーズvsガンバ大阪のレビュー。シーズン終盤の熱い戦いを振り返った。水沼貴史＆平畠啓史が鹿島対Ｇ大阪の見ごたえある攻防を振り返ったphoto by Getty Images 【動画】水沼貴史＆平畠啓史「０−０はドラマだ！