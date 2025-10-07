サンワサプライは10月6日に、17.3インチまでのモバイルディスプレーやタブレット端末に対応した卓上スタンド「PDA-STN83BK（伸縮タイプ）」「PDA-STN84BK（3関節アームタイプ）」「PDA-STN85BK（クランプタイプ）」を発売した。価格は、「PDA-STN83BK」が8250円、「PDA-STN84BK」が9900円、「PDA-STN85BK」が9350円。●上下伸縮・3関節・クランプ式3関節の3タイプから選べる「PDA-STN83BK」「PDA-STN84BK」「PDA-STN85BK」いず