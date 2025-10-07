巨人の田中将大が2日、YouTubeチャンネル『マー君チャンネル 田中将大』で公開された動画に出演。200勝を達成した感想を語った。田中将大○「ほっとしているっていうのが一番」9月30日の中日戦(東京ドーム)に先発登板し、6回を投げ2失点で見事に勝利を挙げた田中。この勝利で日米通算200勝を達成。NPB、MLBを通じて19年にわたり勝利を積み上げ、史上4人目の快挙を成し遂げることとなった。200勝達成後に投稿されたこの動画で、田中