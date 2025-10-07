吉井和哉が、新曲「甘い吐息を震わせて」のリリックビデオを楽曲リリース日である明日10月8日20:00よりYouTubeプレミア公開する。今作は吉井にとって4年ぶりのリリースとなる作品であるとともに、日本テレビ系 火曜プラチナイト ドラマDEEP『そこから先は地獄』主題歌として歌詞を書き下ろした作品。リリックビデオが公開されることで歌詞の全貌が明らかになるほか、ビデオでは配信ジャケット同様に吉井和哉自ら撮影した写真と、同