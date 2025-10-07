10-FEETがまもなく10月8日(水)AM0時より、アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』第2クール オープニング主題歌「スパートシンドローマー」をリリースする。このたび新アーティスト写真が公開され、楽曲ミュージックビデオのプレミア公開も決定した。アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』は、先日10月5日(日) より放送が開始されたばかり。その直後にはYouTubeチャンネル「ぱかチューブっ!」でもノンテロップOP映像が公開されているが、