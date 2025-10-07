日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月7日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 12月限 30131( 25530) 3月限 175(75) TOPIX先物 12月限 27957( 27252) 日経225ミニ 10月限 50341( 26391) 11月限 736( 73