Saucy Dogの新曲「奇跡を待ってたって」が、10月24日 全国公開の映画『恋に至る病』の主題歌に決定Saucy Dogが、新曲「奇跡を待ってたって」を10月22日（水）に配信リリースすることを発表した。本楽曲は長尾謙杜・山田杏奈がW主演を務める10月24日（金）全国公開の映画『恋に至る病』の主題歌として書き下ろされており、楽曲の一部が試聴できる予告編も公開中だ。リリース発表にあわせ「奇跡を待ってたって」のPre Save/Pre Addも