日本取引所が公表したオプション手口情報によると、7日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2025年10月限・SQ 10月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯4万7000円プット 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 238( 238) SBI証券 328( 124) 松井証券91(91) 楽天証券61(61) JPモ