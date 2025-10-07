将棋の藤井聡太七冠が、負ければタイトルを失う王座戦第4局が行われています。正念場に地元ファンの思いは… 【写真を見る】藤井聡太七冠（23）負ければ6冠… 同学年の伊藤匠叡王（22）の挑戦を受ける王座戦第4局 地元の喫茶店は営業時間延長して応援 「瀬戸市民としては勝ってほしい」「ここまでの経験が強さに変わっていると思うので、そこを信じている」「がんばって！」 愛知県瀬戸市出身の藤井聡太七冠が、同学年の伊藤匠