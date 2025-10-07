日本取引所が公表したオプション手口情報によると、7日の日中取引における日経225プットオプション（期近2025年10月限・SQ 10月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯4万7000円プット 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 1611(1061) BNPパリバ証券 412( 212) 三菱UFJ証券 200( 200) ソシエテジェネラル証券 161( 161) 楽天