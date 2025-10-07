ヒップアップショーツや吸水ショーツ等を展開する機能性インナーブランド【momoful(モモフル)】は、10月3日(金)、おりもの特化型の吸水ショーツや生理用の吸水ショーツとセットで使える「モモフル デイリーブラelegant」をオンラインにて発売した。「モモフル デイリーブラelegant」「モモフル デイリーブラelegant」は、女性のからだに寄り添い、ケアしながらも魅せるデイリーブラ。これまでブラジャーの展開はナイトブラのみだっ