日本取引所が公表したオプション手口情報によると、7日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2025年10月限・SQ 10月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯4万9000円コール 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 757( 757) SBI証券 918( 496) 楽天証券 248( 248) 松井証券 112(