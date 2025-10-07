【モデルプレス＝2025/10/07】モデルの“みりちゃむ”こと大木美里亜が7日、自身のInstagramを更新。髪色を変えた姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】みりちゃむ、ダークヘアカラーで雰囲気一変◆みりちゃむ、ダークトーンヘアで雰囲気一変みりちゃむは「ちょいと髪暗くした」と報告。ダークトーンのヘアカラーにイメージチェンジした姿を披露した。ウェーブのかかったロングヘアをサイドに流したスタイリングとなっている。◆