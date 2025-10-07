©ANYCOLOR, Inc.ROF-MAOの新曲「おったまげったん」が10月9日(木)に配信リリースされる。にじさんじ所属で、加賀美ハヤト/剣持刀也/不破湊/甲斐田晴の4名による男性VTuberユニット・ROF-MAO。彼らが歌う「おったまげったん」は、NHK『みんなのうた』で10月からオンエアされる新曲で、日々巻き起こるびっくり仰天するようなことも、笑い飛ばしていこう！というメッセージが込められたパワーをもらえる楽曲となっている。一度聴