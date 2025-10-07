日経平均株価 始値48281.12 高値48527.33 安値47904.38 大引け47950.88(前日比 +6.12 、 +0.01％ ) 売買高25億852万株 (東証プライム概算) 売買代金6兆6084億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント １．日経平均は小幅ながら4日続伸、朝高後に伸び悩む展開 ２．前日の2000円超の上昇受け、目先スピード警戒