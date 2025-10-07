【モデルプレス＝2025/10/07】女優の唐田えりかが7日、都内で行われた「KIMONOIST （キモノイスト）2025」授賞式記者発表に出席。俳優業で大切にしていることを明かした。【写真】唐田えりか、シックな花柄着物姿◆唐田えりか、挑戦したいジャンルは“サスペンス”唐田は茶色の花柄の着物姿で登場。着用した感想を聞かれると「シックな感じが個人的にとても好きな色味で。でもその中で白や黄色など、華やかな部分があったりして、