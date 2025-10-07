リリースで発表JFA（日本サッカー協会）は10月7日、影山雅永技術委員長の契約解除を発表した。フランス紙「ル・パリジャン」が6日にパリ行きの航空機内で児童ポルノの輸入・所持の容疑で懲役18か月（執行猶予付き）の有罪判決を受けたと報道。タブレット端末で閲覧していたところ客室乗務員に通報された。2日にU-20ワールドカップ（W杯）の視察のため、チリへ向かう途中にロワシー空港で身柄を拘束された。前日6日にボビニー刑