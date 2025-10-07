7日に取材対応サッカー日本代表は10月7日、千葉県内で合宿2日目を行い選手たちは汗を流した。トレーニング後の取材対応でMF中村敬斗（スタッド・ランス）が今夏移籍騒動の件について「移籍したかったのは事実」と言及している。中村は7月中旬からチームを離れ、クラブはその理由を「医療上の事情」と説明。7月末に行われたジャパンツアーにも帯同しなかった。休養期間を経て、スタッド・ランスに戻った中村は、クラブの経営陣