日本サッカー協会は7日、東京都内で理事会を開き、8月に81歳で死去した元日本代表の釜本邦茂さんの「お別れの会」を11月22日に東京都内のホテルで開催することを決めた。関係者を招待する。一般向けには日本代表の国際親善試合、パラグアイ戦（10日・パナソニックスタジアム吹田）とブラジル戦（14日・味の素スタジアム）の会場に献花台を設置する。