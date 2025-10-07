サラリーマンの街、東京・新橋にある煮込み料理が人気の居酒屋「煮込み居酒屋 寅 西新橋店」。仕事終わりに訪れた人たちは、待望のビールを飲み、「ビール好きですね。疲れたときに飲むと一番気持ちいいお酒だと思う」などと話しました。ところが、こうした居酒屋にも先週から続くアサヒグループホールディングスへのサイバー攻撃によるシステム障害の影響が及んでいます。煮込み居酒屋 寅 西新橋店・長瀬大店長：酒屋さんの方から