Petit Brabanconが9月25日、東京・渋谷Spotify O-EASTにてライヴシリーズ＜CROSS COUNTER -02-＞のツアーファイナルを開催した。同公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。凄まじいライヴだった。2024年9月、名古屋のライヴ評で「間違いなく過去最高だった」と書いたが、その1年後に、その最高記録はいともあっさりと更新された。どれだけハードで強靱な演奏でも決して力任せのマッチョなものにはならず、むしろ繊細で中性的で