V.LEAGUE MEN EAST（Vリーグ男子 東地区）の北海道イエロースターズは7日（火）、池田颯太（26）と澤口将太郎（23）が負傷したことを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 オポジットの池田は、9月28日に北海きたえーるで行われたVC長野トライデンツとのプレシーズンマッチにおいて、左足首を負傷。左足関節外側靭帯損傷と診断され、全治は6週間としている。昨シーズンの池田は、V