K‐POPガールズグループ・TWICEの韓国デビュー10周年を記念したドキュメンタリー映画『ONE IN A MILL10N』より、彼女たちの“今”を切り取った新規シーンカットを一挙解禁。さらに入場者プレゼント第1〜3弾まで配布決定。限定デザインの第1弾詳細が発表された。【写真】メンバー9人の絆に胸が熱くなる！場面写真ギャラリーTWICEは2015年10月20日の韓国デビュー以来、常にトップを走り続ける9人組のガールズグループ。デビュ