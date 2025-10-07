阪神・伊原陵人投手（２５）が７日の「みやざきフェニックスリーグ」中日戦（サンマリン）に２番手として救援登板し３回を１安打無四死球無失点。１５日から開幕するＣＳファイナルステージ（甲子園）へ向け、状態の良さをアピールした。先発・伊藤将ら他の登板投手がことごとく失点を重ねた８―８のドローゲームの中で、ルーキー左腕の安定感が光った。先発としても、中継ぎとしても、高いパフォーマンスを発揮できる器用さは