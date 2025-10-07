横浜市役所（資料写真）横浜市は７日、市内の児童相談所で一時保護中の男児を盗撮したなどとして書類送検された２０代の男性職員を懲戒免職処分にしたと発表した。市によると、男性職員は会計年度任用。６月に一時保護所で夜間見回りをしていた際、就寝中の１０代男児のズボンをずらして私用スマートフォンで尻を撮影するなどしたとされる。県警は任意で調べを進め、不同意わいせつと性的姿態撮影処罰法違反、児童買春・ポルノ