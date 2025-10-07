第二次大戦以来の撃墜記録？2025年9月30日、オランダ空軍のF-35A「ライトニング II」に撃墜マーク（キルマーク）が描かれていることが明らかになりました。これは、ルーベン・ブレーケルマンス国防相が自身の公式Xに投稿した画像によって確認されたものです。【画像】確かにある！ これが、オランダ空軍のF-35が付けた撃墜マークです撃墜マークが描かれた機体は、9月10日にポーランド領空内で発生したロシア軍のドローン（無人