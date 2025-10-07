JTは、セブンスターブランドから「セブンスター・メンソール・ソリッド・ホワイト」を、2025年10月6日より、CLUB JT オンラインショップで販売します。実売価格は600円（税込）。 「セブンスター・メンソール・ソリッド・ホワイト」 セブンスターの名称は“北斗七星”に由来し、「新時代の幕開けを象徴するたばことして、いつまでも輝き続ける」という想いが込められています。 この「セブンスター・メンソール・ソリッド