能登地域では、農業の担い手の減少が続いています。そうした中で、農業の存続のために、ロボットを活用した稲刈りの実証実験が行われました。 黄色く色づいた稲穂の中を進む1台のコンバイン。しかし、運転席に人の姿はありません。運転手がいなくても、きれいにカーブして稲を刈っていきます。 7日、石川県輪島市では、自動で運転、収穫作業を行うロボットコンバインの実証実験が行われました。背景にあるのは、能登の